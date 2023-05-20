桃園市「台版綠巨人浩克」28歲朱姓健美教練20日情緒失控大鬧超商、攻擊員警，遭逮送醫治療、訊後將依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，警方制伏朱男過程中，持警棍暴打12下，連警棍都被打斷，遭疑執法過當。稍早又有一段最新畫面曝光，朱男倒地頭部及身上都是血。

翻攝畫面

影片只有短短23秒，但朱男疑似已經神智不清，頭部及身上都是血跡，現場有三名警員，旁邊還有已經打斷的警棍，只見超商店員跑進超商，2名員警趕緊進入超商拿出衛生紙，然後幫朱男擦拭血跡。

中壢警分局20日晚間發布聲明表示，中壢派出所員警於20日獲報處理超商內朱男情緒失控案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力。

中壢警分局說明，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。