台版浩克5萬元交保 員警怒極暴打刑責曝光 23:522023/05/20 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台版綠巨人浩克狂毆勸導的員警。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園浩克遭員警持警棍暴打影片20日晚間在網路上流傳，引發兩派爭論。（翻攝自記者爆料網） 「台版綠巨人浩克」28歲朱姓健美教練，20日一早情緒失控赤裸上身大鬧桃園中壢一間超商，還暴打勸導的員警，導致員警腦震盪、多處擦挫傷，警方逮捕後送醫治療，並依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢，檢察官複訊後，以5萬元交保候傳。 至於晚間傳出的「警察暴打浩克」，法界人士分析，依刑法287條，公務員執行職務時犯傷害罪，屬非告訴乃論，不管朱男是否提告，檢警都得主動偵辦，「暴打浩克」的警員恐面臨5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，為自己行為失當負責。 #暴打 #綠巨人浩克 #員警 #台版浩克 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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