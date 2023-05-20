桃園浩克遭員警持警棍暴打影片20日晚間在網路上流傳，引發兩派爭論。（翻攝自記者爆料網）

「台版綠巨人浩克」28歲朱姓健美教練，20日一早情緒失控赤裸上身大鬧桃園中壢一間超商，還暴打勸導的員警，導致員警腦震盪、多處擦挫傷，警方逮捕後送醫治療，並依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢，檢察官複訊後，以5萬元交保候傳。

至於晚間傳出的「警察暴打浩克」，法界人士分析，依刑法287條，公務員執行職務時犯傷害罪，屬非告訴乃論，不管朱男是否提告，檢警都得主動偵辦，「暴打浩克」的警員恐面臨5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，為自己行為失當負責。