一名女大生感冒兩周都沒好，甚至還出現走路會喘、雙腳腫脹的狀況，有天她更發現雙腳已經腫到一壓就會凹下去，趕快衝去急診檢查，才發現不只感冒那麼簡單，已經演變成了心肌炎，致死率高達50％。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任近期就在《健康2.0》節目中表示，一名20多歲的女子本來是排球健將，感冒許久都沒有好，某天又發現走路時有點喘不過氣，後來呼吸問題更影響睡眠，她也發現腳越來越腫脹，甚至用手指頭一壓就出現明顯凹陷。

女子的家屬發覺情況不太對，趕緊帶她到急診求助，一檢查發現女子的心臟變得非常大顆，連醫生都嚇一跳，「理論上心臟越小顆越健康」，甚至還有明顯肺積水、肝腎功能異常，抽血檢查發現所有的數值都不對勁，醫師認為可能是心臟問題影響到其他器官，問診後才知道。

醫師提醒若感冒太久，就要多加注意並就醫檢查。（示意圖／翻攝自pexels）

她曾在兩週前感冒，眼見病情逐漸好轉，沒有將其他症狀放在心上，陳冠任推測，恐怕是感冒的某種病毒也導致心臟發炎，病毒侵入心臟後，才產生續發性心肌炎。

經過住院治療已無大礙，但醫師也表示她算是比較幸運的案例，因為心肌炎的死亡率將近50％。陳冠任指出，一般感冒3至5天就會痊癒，若感冒長達1至2週，還出現走路會喘的症狀時，就要提高警覺盡速就醫。

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