112年國中會考英語科試題 13:502023/05/21 中時新聞網 生活中心、中時、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 112年國中教育會考今天結束。（圖／示意圖，記者黃世麒攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 112年國中教育會考今天（21日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月9日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，在官網（https://cap.rcpet.edu.tw）提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) 112年國中會考五科完整解答看這裡 112年國中會考數學科試題 112年國中會考國文科試題 #國中會考 #會考試題 #試題解答 #科目答案 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國今年可望接待530萬至700萬中國遊客 13:152023/05/21 兩岸 國中會考寫作測驗題目與坊間習作相似 教育部：兩者考的重點完全不同 10:082023/05/21 生活 國中會考英語科 聽力考題融入音效呈現生活化特色 13:402023/05/21 生活 澤倫斯基搭法國專機赴G7峰會 被視為巴黎外交成就 05:332023/05/21 國際 112年國中會考五科完整解答看這裡 13:082023/05/21 生活 處男禁參加舞會！台大學生會選舉提超扯政見 校方要罰了 12:442023/05/21 生活 國中會考自然科登場 考生普遍認為程度適中偏易 10:532023/05/21 生活 美日印澳四方會談日本舉行 聯合聲明劍指中國 13:032023/05/21 國際 國中會考自然科難易適中 師評最大特色：三多一沒有 13:282023/05/21 生活 國民黨徵召侯友宜 他透露全台基層里長的支持度 12:142023/05/21 政治 參加會考跑錯考場 警驅車送考生順利應考 13:162023/05/21 生活 融入中國卻失去世界！中港互換通上路 人民幣國際化恐成香港僅剩價值 06:302023/05/21 財經 G7峰會場邊會尹錫悅 岸田強調日韓關係有進展 13:052023/05/21 國際 台灣沒有主權基金 央行操盤40年成長不到3倍！專家提解方 06:002023/05/21 財經 侯友宜本命區成立信賴台灣之友會 賴清德喊「保護本土政權」 13:442023/05/21 政治 民進黨執政7年狂成立新部會 顏寬恒酸：親綠人士全坐領高薪 09:202023/05/21 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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