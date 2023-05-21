112年國中教育會考今天（21日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月9日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，在官網（https://cap.rcpet.edu.tw）提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)

112年國中教育會考 數學科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供)