台灣是否應該成立主權基金，近日在一場中央銀行修法公聽會中，引起朝野各方與專家學者的熱烈討論，究竟央行的外匯存底應該如何運用？在主權基金的設立上，它又應該扮演什麼樣的角色？

5月10日，立法院財政委員會舉行「《中央銀行法》第二十條及第三十三條條文修正草案」公聽會，會中，除央行總裁楊金龍、外匯局長蔡烱民等相關部會代表受邀列席之外，中華經濟研究院副院長王健全、政治大學經濟系教授洪福聲、台灣大學國家發展研究所教授周治邦，以及華梵大學特聘教授杜震華等十一位國內產經專家學者，亦都出席與會。

如此大規模的陣仗所為何來？答案是四個乍看之下有些「高大上」的字眼：主權基金。

攤開由包含執政黨在內64名立委共同提出的《中央銀行法》第二十條修正案，條文指出，「為強化國家競爭力與安全，並累積國家財富，本行應提撥外匯儲備總額百分之10，設立外匯投資基金，對外投資於策略性產業、關鍵技術等以財務目標為前提之事業或計畫。前項基金應依《公司法》第一百二十八條之一成立政府獨資之股份有限公司，組織及運作等相關事項由主管機關定之。」

至於第三十三條修正案，則是將原「本行持有國際貨幣準備，並統籌調度外匯」一文，改成「統籌調度『及運用』外匯」。

外匯存底運用太保守

投報率無法極大化

所謂「外匯投資基金」，即是一般俗稱的主權基金（SWF，Sovereign Wealth Fund），指由政府所建立並擁有，用於長期投資的金融資產或基金，基金的資金來源，一般來自於國家財政盈餘、外匯儲備或自然資源出口盈餘；代表國家如挪威、中國、阿拉伯聯合大公國及新加坡等。

草案的主要提案人、民眾黨立委吳欣盈，於公聽會中表示，之所以訴求成立主權基金，核心目的有兩個，一方面當然是希望「活化國家資產」，但另方面，顯然也試圖藉此解決央行沉疴。

「鑑於台灣的外匯存底持績累積……，但央行貨幣政策的沖銷措施卻未能完全發揮，無法抑制貨幣供給的大幅增長，導致社會游資充斥，長期來對資產價格上漲壓力影響甚大，造成年輕世代的生活壓力。」草案開宗明義寫道並直陳：「在央行長期採取低利率與低匯率的政策下……，甚而是導致當前產業發展不平衡、民眾所得和財富分配不均的主因……，而其中尤以央行的外匯政策為甚。」

簡單來說，提案立委期望透過主權基金的成立，能為外匯存底瘦身，導正央行貨幣政策的長期扭曲。