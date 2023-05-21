疫情期間，王超立旗下的夜店、飯店和商場都面臨虧損，他經營20餘年的Neo19也熄燈。這位被稱為「最懂信義計畫區的二房東」，要如何在古稀之年，和女兒重啟事業？

晚上10點30分，台北市夜生活才正要揭開序幕，台北信義區知名酒吧Barcode裡，卻有一名頭髮灰白、穿著休閒的長者，笑吟吟穿梭其中，往來的年輕男女都叫他「Uncle Charlie」。

他，是現年74歲的大向開發事業董事長王超立。過去，他最為人知的身分，除了是威秀大股東，更以旗下子公司建鑫開發，向宏泰集團承租位在信義商圈的知名商場「Neo19」，最風光時期，與新光三越百貨A11館、紐約紐約購物中心（現已改為ATT 4 Fun）及威秀影城，並列為「信義商圈四巨頭」，被稱為「最懂信義計畫區的二房東」。

由於租約到期，大房東不願續約，Neo19在今年元旦正式熄燈。同集團的另一事業體「Home Hotel」，也因疫情面臨虧損，最嚴重時每月都要賠1500萬元，加上房東不同意降租，最終大安據點不得不結束營業，只保留信義館。

「（信義計畫區）一開始只有一家新光三越，後來一家家開，加上疫情，我就覺得這個生意（指二房東）已經不好做，也不願過著被房東掐著走的生活……。」王超立在Neo19結束營業後，首度在媒體前告白。

當外界都以為王超立失去經營20年的舞台，即將退休之際，他和女兒、意寬公司執行長王念秋接受《今周刊》獨家專訪，分享下一步規畫。

進駐裕隆城 看好親子市場

「還沒有要退休啦，我還有很多事情要做。」話鋒一轉，王超立揚起笑容，中氣十足地透露新布局，看不出來已74歲。

他口中的第一件事，是即將在今年9月開幕的新店裕隆城6樓、7樓威秀商場。「裕隆城絕對是有未來性的，說實在，新店真的是一個好地方！」他興奮地說。

王超立成立的大向開發，從2005年開始，就是威秀影城的創始股東之一。去年，在Neo19確定不續約之後，他就想，既然大向團隊有多年商場經營經驗，何不直接協助威秀在裕隆城規畫商場和招商？

他解釋，透過這樣的合作模式，不只是避免走上過去二房東的舊路，也可以整合兩大公司資源，將效益發揮最大。

只是，不同於該公司過去經營獨棟複合式商場的模式，王超立深知，裕隆城還有誠品生活及裕隆自營兩個商場，團隊必須做出差異化，才能吸引消費者。