現代人多半都希望能早點財富自由，提早退休享受生活，然而早早退休也必須配合完整的資產管理計畫，才不會太快把錢花光光，落得悲慘結局，知名財經作家畢德歐夫Bidoffer就在新書《我在計程車上看到的財富風景》分享一個發人深省的故事。

畢德歐夫某次搭計程車時，遇到一個43歲就退休的司機大哥，大哥早期開公司從事國際貿易，年紀輕輕存了2400萬就退休，沒想到現在快60歲了，還得出來跑車貼補家用，畢德歐夫引述司機的話表示，「我當時以為2,400萬就夠了，哪知道會不夠，現在才會假日出來跑車。如果真的錢很多，我幹嘛這麼累？我現在快60歲了耶，當時真的是誤判。」

原來背後原因在於，大哥比較晚生小孩，現在女兒才剛升大學，加上退休後這段時間到處吃喝玩樂，缺乏財務規劃，沒想到最後竟然入不敷出，不僅需要出來跑車賺錢，還從原本的民生社區搬到房價較低的淡水居住。

隨後畢大也藉著這個例子提醒，千萬不要用現在的物價去推算往後40年所需要花費的金額，因為沒工作後娛樂消費會變高，且每年的通膨率3%並不是一個不合理的數字，可以先試算每月的花費，再逐步推估未來10年、20年、30年各階段所需的金額。

事實上，很多理財專家曾建議，退休後除了存款、房子等資產外，要盡量維持每月的現金流，或者在可承受的風險內進行投資，透過穩定的現金流可以安定退休心情，同時在分配支出時也比較有個底，降低周轉不靈的機會。

理財達人怪老子曾分享，首先應該要先估算退休後每月的花費，並選擇適當的投資，若想要每個月躺著賺3萬，就要有662萬的資金使用在年投報率6%的工具上，如果想要每月領8萬，使用年投報率6%的工具，需要準備1766萬的資金。