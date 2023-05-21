根據《財訊》報導，辰亞能源率先在台灣建置水面型太陽能電廠，受到日本丸紅集團重視進而收購。

彰濱案場的成功經驗，也成為丸紅集團在全球推動綠能事業的重要參考。

台灣面積雖然不大，但是善用技術，仍創造出不少世界第一的奇蹟。辰亞能源位於彰濱工業區的崙尾東1、2暨3號電廠，總面積達到246公頃，裝置容量總共248MW（百萬瓦）， 即創下全球最大海上型太陽能電廠的紀錄。

《財訊》報導指出，目前這3座電廠都已經併網，崙尾東3號電廠也將結束試運轉期，取得電業執照後正式完工。首度接受媒體專訪的辰亞能源董事長目賀田好弘指出，這3座電廠每年可以供給逾8萬3千戶家庭的年用電量，同時預估能減少約17.74萬公噸的碳排放量，相當於456座大安森林公園的減碳量。

辰亞能源原是道地本土業者，成立於2014年，2017年即率先在高雄阿公店水庫設計水面型的太陽能電廠，因此一戰成名。辰亞能源財務長謝宗翰透露，當年開發團隊去法國等地取經，把國外經驗帶回來，裝置容量共10MW的電廠於2019年完工。2018年開始興建崙尾東1號及2號電廠，2020年完工，東三號電廠則是自去年開始興建。

團隊赴法國取經 阿公店水庫一戰成名

《財訊》分析，辰亞的水面型光電技術成熟，但也因地制宜，建置適合當地的電廠。例如2019年起，在高雄和屏東小學的屋頂上興建太陽能電廠；2020年和2021年則在台南學甲和鹽水興建地面型的太陽能電廠，這兩處已經完工的發電裝置容量約55MW，學甲另有20MW還在開發階段。

也因為辰亞是台灣少數投入浮動式太陽能的業者，引起日商丸紅集團的注意，在2020年收購了辰亞為百分百持股的子公司。事實上，丸紅集團近70年前即已在台灣設立據點，投資台灣電力事業也有約30年的歷史，隨著近年來淨零減碳受到重視，丸紅也積極發展再生能源。

《財訊》報導指出，關於選擇辰亞的原因，目賀田說，海上型的太陽能發電具備多項優勢，是多國大力推廣的目標之一。它的第一個優點是，海水可以冷卻太陽能電池板，增加發電效率；第二是能減少防止太陽照射造成的水資源蒸發、減緩水庫優養化等問題。第三是建置過程中，透過工程技術，能減少對原有環境的影響，並且容易復原，有效地控制對環境的影響。

《財訊》分析，這項技術還有一個最大的優勢，就是「可以有效克服台灣土地不足的天然限制。」他指出，日本和台灣環境相似，能源倚賴進口，都是島國，地形零碎，也都有地震和颱風。