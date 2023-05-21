「未來，兆元將成為中華電信市值的地板！」這是5月5日，中華電信新任董事長交接中，新任董事長郭水義從前任董事長謝繼茂手上接下董事長一職後，感謝眾人之餘，立即宣示的重大願景。為了衝刺中華電信市值，他還祭出三箭策略，資拓和中華資安等轉投資的新一波IPO潮和資產活化也將上路。

根據《財訊》報導，郭水義先細數歷任董事長所立下的目標，在謝繼茂任董座時期，中華電信立下四大共同價值觀，賀陳旦任董事長時，也留下三大價值觀，毛治國當董事長時，也承諾要創造股東、顧客和員工的價值。郭水義表示，過去所留下的價值，他都會傳承，「而且我想要擴大」。

他也感性的回顧，加入中華電信22年，「長期以來，我是以幕僚的角色列席董事會……因此讓我有了機會，來聆聽董事的指導，給我們非常多的寶貴的提示跟經驗。」

《財訊》報導指出，但他話鋒一轉，提出中華電信未來的三個發展願景：第一，成為國際標竿企業；第二，成為數位生態系統賦能者的領導品牌；第三，要成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團，「因為我們過去碰到兆元股價就掉下來，所以過去兆元對我們來講是天花板。」

「把兆元當作地板，我想這是我們要共同來努力的方向」。郭水義還承諾，要給員工更好的福利，他還表示，希望未來「中華電信同仁獎金薪水，還有福利能年年高！」

《財訊》分析，要怎麼實現願景，郭水義也拿出了「策略三箭」。第一支箭是大力發展ESG，不只承諾2030年碳排減半，IDC（網路資料中心）全面採用再生能源，2040年，全公司全面採用再生能源，2050年全公司淨零碳排。除了減碳，也將加強女性平權並加強董事會在永續治理上的職能。

第二支箭，是擴大本業影響力。「我們為了要將中華電信從傳統的通訊服務提供商，就是Communication Services Provider轉型升級，打造成為數位生態系統協創者﹂。他表示，在個人家庭、企業客戶和國際客戶這三大領域都已有計畫，特別是企業客戶方面將聚焦在雲端、資安以及智慧聯網，這些新興應用未來成長可能到百億規模。

第三支箭則是技術，技術是中華電信的根本，對此郭水義又提到「三要」，第一，要打造人才；第二，要打造技術庫；第三，要打造標準藍圖。

《財訊》報導指出，會後接受採訪時，郭水義也表示，其他中華電信的小金雞將持續現身，中華電信旗下的土地也將持續活化，加上持續投資人才，未來幾年，就看中華電信市值能否穩定破兆。