精選ＥＴＦ打敗盤跌行情。(圖/先探投資週刊提供)

結合ESG及高股息投資因子的ETF，已顯示能在景氣衰退期間，有效降低資產崩潰的風險，在景氣低谷投資科技高息ETF，已立於不敗之地。

一籃子投資、不需花腦筋挑選標的ETF，其耐震抗跌、並能有效分散風險的特性，從去年到今年大環境持續面臨劇烈挑戰之際，再度躍居投資顯學。不過，這幾年國內ETF發行再進化，為降低投資人因為總體大環境的波動而造成資產損失，結合ESG及高股息投資因子的ETF，不僅資產規模持續成長，投資報酬率也相較主題型ETF再勝出，進可攻、退可守的投資特質，或是投資人面對景氣變數打敗台股盤跌行情的好選擇。

能獲利、且有高配息的企業，長期報酬穩健的特質，在過去幾年已彰顯無疑；能長期落實ESG的企業，歷史經驗更顯示，在大動盪的年代，也更能有效降低資產崩潰的風險，而同時由高配息及積極落實ESG企業組成的ETF，無異能為投資人打造最強的投資護城河。

ETF也有多重護城河

其中，於二○二○年七月掛牌上市的國泰台灣永續高股息ETF（00878），就是最典型的代表。該檔ETF以追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選三○指數，鎖定關注ESG、長期穩定配發高股利的優質企業，不僅是台股高股息ETF中，率先納入ESG作為篩選門檻者，且是台灣首檔採季配息的台股ETF，在去年全球股債雙殺、金融市場高度動盪下，該檔ETF績效雖不見得最佳，但不管是一個月、三個月、六個月或是一年的報酬率皆為正數，為投資人守住資產特質著實彰顯，也因此取代元大高股，榮登國民ETF，受益人數超過一○二萬人。

事實上，今年來全球金融市場受通膨與央行急速升息影響甚鉅，市場的波動度也大為提高，高股息資產具備易漲抗跌的特性，相對不受大環境利空衝擊，投資價值也明顯優於一般資產。觀察國內發行的十多檔高股息ETF，包括最早掛牌的元大高股息，到後來訴求高息、低波動的元大台灣高股息低波動ETF、國泰台灣低波動股利精選30ETF；復華富時台灣高股息低波動ETF，再到元大台灣ESG永續ETF、群益台灣精選高息ETF、凱基台灣優選高股息30ETF等，這些訴求高配息的ETF，三個月到半年的平均績效表現，確實都優於一般股票型資產，證明景氣不明朗期間，投資這類型的ETF的確有其勝算。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2248期精彩當期內文轉載》