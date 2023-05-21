電子股持續受到庫存困擾，大型科技股營收要恢復成長，可能得等到第3季；反觀印刷電路板廠高技，連續兩個月營收創歷史新高，第1季營收年增率超過兩成，吸引特殊大戶悄悄布局。

3券商分點是投資溫度計

《財訊》報導指出，根據研究籌碼分析的豹投資創辦人黎芳統計，過去1個月，操作高技勝率與報酬率高於水準的特定券商中，準確度最高的券商分點，5月初的前4個交易日共買超2878張，相較起高技同期日成交量2572張來說，這些特定高手的買盤，可說是毫不保留。

豹投資發現，其中有3家券商的操作動態，值得留意。首先，凱基台北在相對低點吃貨，後續持續買進中；其次，摩根士丹利為這波漲幅的造勢者；第三則是台新證券大戶，在高技股價大跌時進場，快速布局、買點準確，而這些獲利顯著的重要分點買賣超，可以作為未來投資高技的重要溫度計。

《財訊》分析，再從宏觀的股權分布角度觀察，從整體籌碼移動可以得知，4月20日以來，高技籌碼集中度逐日提高，股票一直從散戶流向大戶，且持續了十幾個交易日都未止步。而從4月27日起的6個交易日，還有著最佳籌碼流向的組合，也就是主力連續買超以及散戶連續賣超現象同時出現。根據豹投資長期研究籌碼模型分析，只要這樣的雙向資金流動連續出現3天以上，後勢通常會有表現空間。

黎芳也從主力連續買超期間發現，買超金額超過兩千萬元的券商分點，集中在外資和本土券商總公司，使得高技的外資占股本比率，快速飆高；包括台灣摩根士丹利、新加坡商瑞銀、美商高盛、統一、凱基台北等5大券商，近一週就買超接近2億5千萬元。

大戶近期布局相當積極

《財訊》也發現，3月底以來，高技的千張大戶也持續穩定增加。值得一提的是，4月9日高技的千張大戶只有12人，但到5月5日提高到15人，而千張大戶持股比率，也從3月底的31.79%，快速增加到36.54%，同時散戶持股比則從35.34%，微幅下降到34.46%，籌碼數據顯示大戶近期布局相當積極。