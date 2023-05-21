信義房屋金華店戴伯勳入行3年，已晉升專案經理，目前也擔任店主管副手，協助處理店務，工作表現穩定、優異。很難想像的是，他過去和朋友經營副業沒有成功，還欠下一筆債務，直到進信義房屋第一年，「收入都還是負的」，薪水全得拿去還債；但憑藉著擬定「存錢買房」、「結婚生子」、「服務客戶」等目標，戴伯勳十分投入工作領域，不僅在去年成家立業，也頗獲客戶、同事信任，下個目標還想朝管理職邁進。

戴伯勳本身大學就讀資訊工程系，但畢業後，透過親戚介紹去面試監獄管理人員，讓他展開了為期半年管理受刑人的歷程；約聘期滿，他轉行當銷售建材、磁磚的業務，時間長達近4年；除此之外，他還擅長打網球，多次參與比賽也曾在外授課。多元的工作經歷，累積了他不怕與陌生人應對的溝通能力。

不過，因經營副業失敗，積欠了債務，戴伯勳下定決心重新開始，進入信義房屋為自己打拚。109年2月戴伯勳加入信義房屋，因為有著過去的工作經驗，房仲的工時、壓力，他都能夠快速適應，「付出多少努力、獲得多少收穫」的職業特性，更是令他非常有成就感。

戴伯勳說，加入信義房屋，他給自己的第一階段目標就是還清欠款，並要存錢買房，因此，第一年他刻意不運用過去跑建材業務所累積的人脈，而是重新累積自己在不動產領域的知識、陌生開發建立新的人脈，從零開始累積，即使遇到失敗，也當作從中吸取經驗，下一次服務客戶再加以改進缺點。

靠著勤奮努力，戴伯勳入行第一年就還清了欠款，又花了兩年時間存錢，終於在去年買到人生第一棟房子，也結婚成家。目前擔任分店副手的他笑說，下一個目標，就是希望朝管理職邁進，拓展不同面向的職涯經驗。

針對有意加入房仲業界的新鮮人，信義房屋祭出前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉職；職涯發展方面，則是提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等，此外，也提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。被問到會給房仲新鮮人什麼建議？戴伯勳認為，抗壓力和努力是最大關鍵，他曾經花將近半年時間，即使屢屢被拒仍堅持不懈，只為了得到當面拜訪一位屋主的機會，當他終於碰到屋主，也適時展現專業，分析行情、售屋利弊，因而得到屋主一家人信任，並將房子委託給他一個人銷售。

戴伯勳也勉勵正在猶豫是否踏入房仲界的新鮮人，不要只被業績追著跑，而是要替自己擬定目標，在努力的過程中找到工作的成就感和樂趣；例如房仲工作會面對形形色色的客戶，透過和客戶聊天互動，有很多增廣見聞的機會，而當獲得客戶信任，有機會為客戶圓滿家業夢想，甚至客戶願意介紹其他親友買賣房屋，那更是從事房仲工作最大的成就感。

因應畢業季將至，信義房屋也將在6月4日舉辦應屆畢業生職涯探索活動，詳情可上報名網站查詢。活動中，將由高階主管分享企業AI趨勢運用、如何活用ChatGPT面試，也會安排業務與秘書菁英與會分享。另外，凡報名活動者，可獲「WPS適性測驗結果書」，參加者還可抽AirPods Pro；參與面試也會獲得免費的韓系個人履歷照一張。