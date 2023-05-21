美國的新車和二手車價漲勢放緩，但價格仍處於歷史高檔，因此不少美國家庭以修車代替買車。最新調查發現，美國平均車齡12.5年再創新高，相較大陸的6.4年高出一倍，雙方差距這麼大，原因很多包括美國汽車存量龐大且沒有強制報廢、新車價格上漲民眾縮手，以及「車貸族」還款金額飆高難以承受。

近日，據標普全球移動（S&P Global Mobility）的最新報告顯示，美國去年道路上車輛的平均車齡來到12.5年，創下2003年有相關數據以來新高；而F6大數據研究院的數據披露，2022年，中國大陸乘用車平均車齡達到6.4年，汽車壽命只有美國的一半。

快科技報導，美、中兩國上路車齡差距大，背後有三大原因：

一、美國汽車存量基數龐大，一戶家庭往往不止一輛車，老車型保有量也多，且這些車沒有強制報廢。

二、美國新車和二手車價格不斷飆漲，澆熄不少美國人換車的熱情。

從疫情肆虐導致汽車供應鏈斷鏈，生產線被迫停擺，到俄烏開戰推升全球通膨炸鍋，各種原物料飆漲。專業數據顯示，截至今年4月的這三年多來，美國新車平均價格上漲24%，達到近4.8萬美元（約台幣147.6萬元）。

三、在聯準會暴力升息之下，貸款利率持續攀升，美國人買車負擔也加重。

今年首季美國新車貸款利率升到7%，衝上2008年金融海嘯最高，車貸每月平均還款金額來到730美元，年增11%，但第1季薪資年增僅4%，薪資增加幅度趕不上車貸，所以買車對不少家庭而言愈來愈負擔不起。

報導指出，由於購買新車貴參參，不少美國人選擇繼續開舊車，即使舊車保養維護成本更高，相較之下，在民生物價飛漲之際，寧可捨棄不換新車，看緊荷包才是上策。