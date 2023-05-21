OpenAI旗下產品聊天機器人ChatGPT橫空出世，讓市場見識到人工智慧（AI）的無限潛力，微軟、谷歌和蘋果等科技巨頭爭相投入研發搶占先機，有外媒發現，蘋果擴大招聘AI領域人才，希望利用生成式AI改造iPhone和iPad。

據外媒9to5Mac、Techcrunch發現，蘋果過去幾周不斷刊登AI職缺，雖然招聘十分積極，但AI職缺層出不窮，光5月，也就是過去19天就增加28個職缺，其中不少是「生成式AI」。

目前蘋果總共有88個職缺註明「AI」，其中有約3分之1是在5月新增，逾2分之1（48個）是今年3月新增的。除此之外，蘋果也在測試Siri新的自然語言測試生成功能，職缺也包括這部分相關工作。

雖然執行長庫克（Tim Cook）沒有透露蘋果針對下一代AI的細項規劃，但仍認為生成式AI非常有趣，只是目前像這樣的技術有很多問題需要解決，需要深思熟慮並考慮周到。

值得一提的是，蘋果基於商業機密、資安的考量，禁止內部員工使用ChatGPT。而這樣的擔憂並非空穴來風，三星電子就曾允許工程師使用ChatGPT作為輔助工具，未料竟發生多起數據外洩事件，最終三星禁止員工使用ChatGPT。