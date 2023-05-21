根據大陸期刊《艦船電子對抗》一篇論文披露，2021年1月5日，美國前總統川普連任失利時，當時解放軍偵察部隊抵近東沙群島海域，迫使一架美軍P-8A海神反潛巡邏機自毀聲納浮標，落荒而逃。前海軍艦長黃征輝表示，聲納浮標並不貴，大概幾千美元，便宜的還有幾百美元。

黃征輝20日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，聲納浮標裝在機腹下面，上面有東西勾住，然後一解開，聲納浮標就掉下去了。聲納浮標並不貴，大概幾千美元，便宜的幾百美元。

黃征輝接著指出，當聲納浮標丟下去，一碰到海水，就會釋放出一些東西，到底下去聽聲音，或是發出一個聲波出去，去找水下的目標，以及增加它的電子搜索ESM，看看附近有什麼訊號，收到後再去分析，然後把這些資料往回丟到船上。只要聲納浮標仍在運作，它就會持續發一個訊號出去，別人就很容易找到你在哪裡。

黃征輝表示，所以當聲納浮標丟下去時，若有人一看到這裡有個東西，萬一過來把它撈走，那怎麼辦？所以就要想辦法讓聲納浮標沉下去。所謂的「自毀」，可能就是聲納浮標底下有個進水閥，一打開，水進去，就沉下去了。