女星熊熊(卓毓彤)個性爽朗不做作、說話風趣幽默，不時上談話性節目分享生活，受到大批粉絲喜愛，最近她在《11點熱吵店》談到「意外發生揮之不去的陰影」的主題，表示26歲時第一次吃馬卡龍，引發急性過敏，眼睛腫到差點看不見，甚至一度感到呼吸困難，被火速送到急診室。

熊熊表示那時廠商送了馬卡龍當伴手禮，吃完後便去做腳指甲，卻覺得眼睛越來越癢，原以為是對塵蟎過敏，便問美甲師是不是沒打掃乾淨，未料對方抬頭否認後，卻發現熊熊臉蛋不太對勁，提醒她去照鏡子，一看當場叫了出來，直呼：「我以為我要瞎掉了！」，隨即打電話給家人，症狀卻開始加重，甚至出現呼吸困難的症狀。

熊熊在節目曬出臉部照片，可見除了眼睛浮腫，還長出恐怖蕁麻疹。後來家人送她去急診，醫師診斷出是急性過敏，還告訴她路程中氣管閉鎖太久，很可能會腦死，好在後來醫師幫她打針，症狀有緩和下來。而由於她吃的是杏仁口味的馬卡龍，自此戒了杏仁整整8年，直至某次跟朋友聚會，無意間吃到杏仁，卻發現根本沒事。

熊熊表示其實醫師也有解釋會過敏發作也可能是因為馬卡龍經過加工後，添加了某種特殊成分，因此與杏仁本身無關，不過她仍清楚記得在診間治療時，靠在牆壁上休息，其他人看到她都會投以異樣的目光，那時臉上真的「腫到比蝦蟆還恐怖」，因此前陣子到日本旅遊，看到專賣店把馬卡龍疊成聖誕樹，渾身起了雞皮疙瘩，甚至現在連假的馬卡龍都不敢吃下肚。