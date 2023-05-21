面試是應徵中最重要的關卡，給主管留下什麼印象，代表能否錄取的關鍵。近日就有一名學生考上大學法律系，但還必須通過面試，沒想到面試到一半就先被請出去，讓他百思不得其解，但網友一看他的學測成績秒懂，直說「穩了」、「恭喜」。

一名男學生在Dcard發文「面試被提早請出來」，他表示自己學測成績高五級，去大學法律系面試，三位教授表情看起來對他頗為滿意，但沒想到自己卻被提早請出去，究竟是怎麼回事？

原PO也補充，事後財經法教授有對他說希望開學能看到他，「那我這樣有穩了嗎」。不少網友看到原PO學測成績紛紛留言：「高五級只要有去面試就會上啦」、「高五級分超穩的」、「就算是備取也都穩上的」、「別懷疑，你學測成績太好，人到就會上」、「看到你成績，教授應該是立刻就決定錄取，覺得不用多問你什麼了」、「安啦，記得開學去上課就好」、「高五級真的別擔心，我當初也是這成績，忘記面試時間還被打電話提醒隔天補去，最後正取4」。