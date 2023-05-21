女星楊晨熙曾是兒童台「果凍姐姐」，平易近人的性格跟開朗笑容，受到大、小朋友的喜愛，近年來她把重心擺在上節目、拍戲、經營副業，事業蒸蒸日上。常在社群分享生活大小事的楊晨熙，透露前幾天跟林莎一起工作時，匯一筆錢給她，未料林莎打錯銀行帳戶，最終這筆錢匯給其他人，卻聯繫不上對方，差點就要衝到民事法庭提告。

楊晨熙表示當天已成功匯錢給林莎，卻過了好一陣子都遲遲沒收到，她便順口回了一句：「會不會打錯帳號」，想不到林莎確認後竟是事實，而且錯的帳號是有人的。她知道後立刻打給自己的銀行，被告知得致電給匯錯帳號的銀行，但仍得聯繫上這名用戶才行。然而，卻等了三天仍沒消息，最後在銀行的建議之下報警，但警方表示只管刑事案件，除非通知上這名用戶，卻不願歸還才會受理，對此，她立刻打回銀行讓兩方溝通，最終仍是不了了之。

思考片刻後，楊晨熙決定提出民事訴訟，以不當得利為由要求對方還錢，但就在處理稅務問題時，突然接到銀行來電說聯絡上對方了，但對方剛從國外回來，半信半疑之下，得進一步確認是不是詐騙。但無論如何，至少確認不是人頭帳戶，否則根據身邊朋友的經驗，恐怕只能認賠，並表示大家若遇到類似情形，可以參考她的親身經驗，才不會像她一樣變成無頭蒼蠅。