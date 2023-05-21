烏克蘭總統澤倫斯基今天下午搭乘法國政府專機抵達廣島機場，以參加七大工業國集團（G7）峰會。巴黎認為，此舉可說是重要的外交成就。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可利用這次峰會，與一些迄今仍拒絕支持烏克蘭的重要國家接觸，這將成為「能夠成為基輔扭轉局勢的因素」。

法新社報導，馬克宏的一名幕僚透露，1週前，馬克宏在艾里賽宮（Elysee Palace）宴請來訪的澤倫斯基時，雙方曾就澤倫斯基參加G7峰會一事展開討論，不過當時後勤工作尚未解決。最後，基輔就此提出正式請求。

該名不具名官員指出，基輔「18日詢問我們，是否可以在19日運送他們，我們說可以」。

此後，法國空軍派出一架空中巴士A330，前往波蘭邊境接載澤倫斯基，先將他送往沙烏地阿拉伯，讓他19日在阿拉伯聯盟（Arab League）峰會發表談話。澤倫斯基今天抵達日本廣島，並立即展開雙邊會談。（譯者：施施）1120521