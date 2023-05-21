《星洲日報》報導，這起家庭衝突發生在去年1月8日下午1時35分，地點是實龍崗北3道第546座組屋的一個單位。64歲的被告楊志馳（音譯）當天下午1時許剛睡醒，對妻子說兒子早上擅自拆了他的信件，但卻讓妻子不要跟對方提起此事。

不過，26歲的兒子發現父親為拆信件一事罵了母親，氣得質問爸爸，父子倆因此吵了起來，2人越吵越凶，過程中兒子推了被告，並從被告身後抓著他；老翁掙脫後，跑進廚房拿了一把長19公分的菜刀，朝兒子身上多處砍下去，導致被害人左手臂、左手腕、胸口、兩個大腿和右肩有多處刀傷。

根據驗傷報告，傷者左手臂9公分的刀傷深至見骨，另外5處刀傷都長約4公分到6公分左右。醫院同天為傷者手臂動手術，修復割傷的肌肉以及神經線。檢方表示，雖然受害者未留下永久性缺陷，但左手約1年時間都無法正常使用，建議法官判處16到18個月徒刑。涉嫌傷人的父親日前認罪，被判處14個月有期徒刑。

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