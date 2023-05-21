醫院是歷經人們生老病死的場所，因此難免會傳出無法解釋的現象。護理師林婷分享，某次半夜在加護病房打工作紀錄期間，看到一名阿嬤正要從病床起身，她見狀本想攙扶，卻驚覺對方早在幾天前就已過世。對此，林婷急忙安慰自己，覺得是精神不濟才會看錯。

林婷在節目《震震有詞》表示，已在加護病房服務10幾年的她，雖然性格比較鐵齒，但也對一些靈異事件略有耳聞或曾親身經歷。她透露，由於醫院要求輪3班，尤其是大夜班就會較常碰到靈異事件，「有時候要半夜巡房，真的會默默看到角落有個影子，或是有人站在那邊，我還是會若無其事就這樣走過去，就覺得是看錯這樣子。」

不過，林婷也分享，印象深刻的是，某次半夜在加護病房打工作紀錄，當時正對空床的她，抬頭瞄到一名阿嬤準備從床上起身，本想走上前攙扶，結果和對方四目交接之際，才想到阿嬤早在幾天前就已過世。

之後林婷趕緊故作鎮定，若無其事地把眼神移到別處，並快步走到同事身邊，告訴對方「我現在有點精神不濟」，還說自己需要一瓶提神飲品，而她至今仍認為，當時是太累才會看錯。

對於親身經歷的靈異事件，林婷至今仍認為，當時是精神不濟才會看錯。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

更多 CTWANT 報導