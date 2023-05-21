一名女網友發文抱怨，日前跟老公在逛好市多時，剛好看到鑽石項鍊，她當下只是隨口問老公，「能不能買？」結果卻被老公回嗆：「你沒那個資格」，讓她很受傷。事後跟老公反映內心想法後，另一半雖然有道歉，但她想起丈夫過去對她說過其他傷人的話，讓她對枕邊人多了許多暗黑的想法。

這名女網友在「匿名公社」上，以「心裡不太舒服」為題發文，提到日前某天逛街剛好看到鑽石項鍊，只是隨口問問老公，能不能買？沒想到卻被老公以嗆聲的口氣回「你沒那個資格！」讓她很受傷，且她強調當時只是問問，「沒有真的要買」。

原PO感嘆，她結婚十幾年，跟另一半要求過最貴的奢侈品，也才只有一個價值1萬8000元的結婚戒指，沒跟老公討買過任何名牌包、衣服，無法接受老公以近乎羞辱的方式回應她。而事後她告訴老公這樣說話很傷人，對方這才道歉。

接著原PO提到，之前孩子去補習班忘了帶雨衣，明明已經超過上課時間，結果還跑去公公家拿雨衣，讓她很生氣碎念孩子，「如果需要雨衣，為何不回家拿？還要繞去公公家？」而老公見狀，卻反酸太太：「說不定他（指孩子）就是不想看到你」，讓原PO聽了相當受傷，現在內心對老公充滿暗黑的想法。

貼文曝光後，多數網友都覺得，「老公嘴巴講話那麼臭，就不要花心思在這上了」、「什麼叫沒那個資格？老公是吃到大便嗎？嘴那麼臭」、「這個老公很擊敗」；還有人建議原PO，「回他，是你買不起」。

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