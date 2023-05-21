新北市新莊一名男童因飢餓，但沒有錢買便當，因此在超商乞求路人幫忙付錢。消息一出，立刻引發關注。教育局回應，已確認身分，後續也會再繼續追蹤學童的情況。

女網友在臉書社團《愛新莊我是新莊人》透露，在超商遇到一名男童拿著2個便當開口詢問「可以幫我結帳嗎」，原本以為男童是不會付錢，需要人幫忙，結果竟是沒有錢可以買飯，所以希望她可以買飯給他以及姊姊果腹。

女網友表示，之後問了男童，對方說爸爸在送便當，但被問到是否常常這樣請別人付錢，男童有些答非所問，只說姊弟倆住在附近。女網友心疼地說，「不曉得他是不是常常這樣，我幫他這餐，那他下一次是不是繼續這樣請人付錢呢？看他一開始請我付錢，一直拜託拜託有點可憐。」

對此新北教育局向《中央社》表示，男童與其親人都有身心的障礙，當時因父親臨時無法照顧，飢餓的情況下才會到超商尋求救助，校方目前已聯繫到家長，後續也將繼續追蹤學童的就學情形。

更多 CTWANT 報導