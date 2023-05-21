歡慶國境解封，觀光飯店股成了台股勁旅，今年初以來表現亮眼，龍頭晶華（2707）股價創8年新高，到寒舍（2739）、雲品（2748）多次漲停，各家公布Q1營收創高，春燕滿天飛，一掃疫情陰霾。

今年股價一度衝破300大關的飯店龍頭晶華，近期公布2023年4月合併營收為5.37億元，年增率35.11%，較疫情前2019年同期成長12.16%，累計今年前4月合併營收為22.75億元，較去年同期成長達25.16%，並較2019年同期成長5.36%。

「今年第一季及每個月份營收都是歷史新高，觀看目前表現與下半年發展態勢，有望超越2019年水準！」晶華集團行銷公關部副總張筠和CTWANT記者分享營運好消息，晶華的營收主力，台北晶華酒店的外國旅客，已經從2022年10月的3%成長到50%，逐步接近疫情前的85%，住房率來到8成，接下又有端午連假及暑假檔期，未來還有北投晶泉丰旅預計2024年下半年開幕迎賓，後市相當看好。

晶華於疫情前集團年營收規模約60~70億元，受疫情衝擊，同業業績約下滑40%，晶華僅掉約20%，主因休閒飯店受惠國旅需求增加，而晶華的休閒飯店都是區域內的第一、二名，優勢明顯，再加上同時將商務飯店快速轉型為城市休閒飯店，並頻繁推出各項行銷專案，因此受創輕，每年都還維持淨利。

過去3年在媒體上頻喊「飯店業如躺在加護病房，需要急救」的晶華集團董事長潘思亮，今年以來也因業績表現亮眼，除了出席工商協進會餐敘提到缺工議題，以及3月參與捷絲旅位於日本大阪新點開幕活動外，未再有公開活動向政府喊話，公司營運漸上軌道後顯得格外輕鬆。

寒舍表示，旗下各餐廳今年積極與海外客座主廚與知名餐飲顧問合作提升餐飲實力，住房方面將持續經營歐美商務客，重點開發韓國、日本、新加坡等觀光客群。圖為礁溪寒沐酒店。（圖／寒舍提供）

去年營收僅次晶華的寒舍集團，今年股價也是翻倍飆漲，雖波動震盪，但也一度來到74.4元的歷史高點。不過仔細翻開寒舍財報，不像晶華3年來都還有淨利坐收，寒舍受到疫情影響不小，疫情下連年虧損，唯去年第4季受惠國境解封、新飯店寒居酒店挹注、年底聚餐需求增溫助攻，才開始由虧轉盈。

近期寒舍公布2023年4月合併營收為3.59億元，年增率72.77%，較疫情前2019年同期成長11.34%，累計今年前4月合併營收為15.54億元，較去年同期成長達52.50%，並較2019年同期成長4.74%。寒舍表示，旗下飯店2023年第一季平均住房率為65%，平均房價約7000元，相較2019年同期，住房率已恢復9成，平均房價持平，其中礁溪寒沐酒店平均房價2023年第一季較2019年同期成長了3成。

雲品今年也繳出漂亮成績單，儘管營收主力日月潭雲品溫泉酒店在3月有13天休館進行改裝，4月分區施工也減少開放5成的客房，仍不影響營收表現，累計今年前4月合併營收為7.84億元，較去年同期成長達15.13%，與2019年僅5%差距。

雲品國際總管理處處長曾景宏表示，雲品溫泉酒店改裝升級飯店公設與餐飲、休憩空間與全新SPA芳療品牌進駐，在7月全面裝修完成後，有利進一步提升客單價和在中台灣休閒旅遊市場的頂級飯店領導地位。

雲品近年在館外餐飲事業上表現突出，君品collection透過產業整合方式讓宴會場地有著更多元的選擇。（圖／雲品提供）

對於改裝後是否有機會超越一旁全台最貴飯店涵碧樓每晚平均房價1.6萬元，曾景宏沒有正面回應，僅表示仍依據原定價策略再依照供需採浮動房價。不過根據元富投顧表示，公司透露已有預估住房率及平均房價下半年有望提升，去年雲品溫泉酒店平均房價為14,563元，預估調漲至15,500元。

雲品旗下三大事業包含日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店以及館外餐飲事業，營收占比分別為46%、33%以及21%；然而若以飯店住房及飯店內外餐飲合併計算，有39.38%來自住房、60.6%來自餐飲收入，雲品的餐飲管理知識及品牌紅利，才是集團發展真正的金雞母。

目前受理餐飲委託經營共有10處，其中以君品Collection品牌營運的委託經營和自營宴會共有7處，雲品宴會規模總桌數已達900桌。餐飲管理事業預估今年業績成長至少5成，成為拉升業績的最強引擎。

曾景宏表示，台中總太水湳「圓觀」於本月20日開幕投入營運，預售期接單已突破100場，訂單能見度已到2024年12月；新北市烏來紅河谷一案仍在籌備興建中，最快將會在今年底與消費者見面。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰觀察，疫情期間郊區度假旅館受惠較大，都市飯店則難經營，但國境解封後，都市飯店今年應該都可走出疫情陰影。（圖／趙世勳攝）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰觀察飯店股2022年表現發現，營收相較疫情前雖然下降，但獲利卻是增加，分析原因有3，疫情陰霾下團客少，散客增加；產品多樣化，單價提高；疫情來到第3年，人事成本管控得宜，「今年應該都可走出疫情陰影。」

對於近期飯店股飆漲又暴跌震盪頻繁，台新投顧副總經理黃文清表示，觀光股疫情後以餐飲復甦最快，再來是飯店業的餐飲，到飯店的住宿，最後才會來到旅行社。有些個股股價、營收持續創新高，因內需產業暢旺，目前觀察一、二季營收都還是會表現很好，唯要留意股價偏高、進入整理。

他也提醒，股價都是領先反應，預期解封後營運會大好，當營運稍微有點下坡不如股價漲幅表現時，或是住房價格突然漲不動了，就要特別小心。

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