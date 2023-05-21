上市櫃飯店股有人成功抗疫，有人還在努力。CTWANT記者也發現，飯店股中有7家飯店，疫情間受創最深，連3年虧損，其中富驛（2724）、洛碁（8077）、亞都（5703）2022年營收跌幅相較疫情前超過5成，而原本屬於觀光股的晶悅（2718），則是在疫中下車轉開發商，搭上房市熱潮在台南的首發案熱賣，4月進入交屋潮，為晶悅挹注營收5.56億元，年增率5502%。。

翻開財報，相較夏都（2722）、老爺知（5704）等渡假飯店為主體的個股，疫情間維持穩定獲利，富驛、洛碁、亞都、力麗店（5364）、寒舍（2739）、六福（2705）、晶悅等7家飯店，則是3年連虧從未缺席，形成極大反差；其中富驛、洛碁、亞都營收跌幅超過5成，都屬市區型飯店。

北市連鎖飯店品牌洛碁受到疫情影響收了5間飯店，不過洛碁創辦人謝憲治、謝長成父子卻買下「洛碁大飯店花華分館」左右兩邊屋齡逾50年的老透天，推測未來將等待時機點一起都更改建。（圖／翻攝自經緯航太科技臉書、google map）

洛碁創立於2007年，2015年借殼光電股冠華上櫃，2019年時在台北擴張達20間分館、共1500間客房，平均住房率85%、平均房價約2500元。

洛碁執行副總崔潔民表示，洛碁的旅館全數位在台北市內，且屬商務旅館，國旅客僅占25%，本來就依賴國際旅客，自從國境封鎖後，飯店營運雪崩式下滑，集團也因此從20家分館，關閉了5家，目前剩15家旅館營運中。

不過今年第一季下來，大有斬獲，崔潔民表示，住房率有回到7成，「目前尚未開放陸客自由行，就已經不錯，整體需求回升，看好下半年市況，今年首要目標由虧轉盈，穩定下來。」

對於去年洛碁董座謝憲治的長子謝長成，以「生洋投資」名義砸近3.3億元，買下「洛碁大飯店花華分館」隔壁2棟屋齡52年的6層樓透天，是否有意合併進行都更，對此崔潔民表示，該筆交易為老闆的個人投資，目前公司沒有收到要都更的消息。

另一家營收一落千丈的亞都，集團營收來自台北亞都麗緻、門市含電商的亞緻餐飲，以及以烏來璞石麗緻溫泉會館的管理顧問3大區塊，營收占比分別為85%、13%、2%。

主力台北亞都麗緻，疫情前國內外旅客約國內25%、國外75%。不過亞都不是2020年國境封鎖才業績不佳，而是起自2017年就開始虧損，營收也從8.96億元掉到去年只剩2.53億元。

對此，亞都麗緻集團公關經理李明穎解釋，2017~2019年因台北客房全面改裝，有50%客房無法銷售，結果改裝完就碰上疫情影響，同時台中亞緻於2020年3月結束營運，故營收急遽下降，「客房改裝+疫情影響，是非戰之罪啊！」

亞都麗緻除了已擁有米其林一星的天香樓外，2022年「巴黎廳1930X高山英紀」再斬獲一星，成為全國唯一2間餐廳榮獲米其林殊榮的五星級飯店，亞都表示，未來將同樣以提升餐飲、服務為首要目標。（圖／翻攝自亞都麗緻酒店）

她也表示，今年第一季獲利相較去年同期多了3460萬元，平均住房率來到45.93%，自去年10月解封後，已步向穩定成長。

而今年上半年因狒狒事件引起軒然大波的六福，則是2016年就開始連年虧損，根據六福去年的營收結構來看，30%為客房收入，32%餐飲收入，22%樂園收入。疫情前就連年虧的還有力麗飯店，2017年起每年淨損超過2000萬元以上，力麗觀光在日月潭、宜蘭、花蓮、屏東等風景區都有據點，但卻未享受到國旅紅利。

另一家前3年連年虧的晶悅，則是疫情間轉型開發商，在今年4月因交屋潮帶動使得淨利暴增。原位於桃園的晶悅國際飯店，為在地老字號飯店，受到疫情衝擊營運，於2020年6月30日即結束營業，並於原址啟動都更開發案，在都更獎勵容積，及各項稅賦減免下，將興建6棟住商大樓。

而晶悅轉型布局早在5年前就著手，2018年晶悅取得台南高鐵旁面積5600坪的土地，並於2020年9月推出預售案「晶悅首發」，當時受到台商資金回流，及台積電大舉加碼投資南科下，台南房市正熱，僅僅只是舉辦開案前的說明會，就吸引大批人潮擠爆簡報會場，甚至需要抽籤來取得預訂資格。近期該案完工交屋，4月為晶悅挹注營收5.56億元，年增率5502%。

而晶悅能有如此的華麗轉身，主要是因背後為三發地產關係企業，晶悅董事長鍾鼎興為三發地產董事長鍾俊榮的小兒子。不過2020年這家人不僅事業熱鬧，家庭關係也博盡媒體版面。鍾俊榮向媒體控訴自己不僅遭兒子揮拳受傷，還遭妻兒聯合設局強制送進精神病院關了10天，在裡面被打針、灌藥，連基本做人的尊嚴都沒有，最後是拜託立委趙天麟出手，輾轉找上衛福部，才出院結束這場鬧劇。

台新投顧副總經理黃文清表示，2019年以前普遍就有大公司賺錢，小飯店賠錢的狀況，可能因為飯店規模大小、新舊，或是地點所帶來結構性虧損，過去住房率本來就沒有這麼高，獲利能力本就不佳，疫情對它的影響也不是特別大，然而未來勢必會繼續走向大者恆大的態勢，需特別留意。

更多 CTWANT 報導