葛丞在《牛車來出》演出有少爺病的李天送一角，時而做出不成材的錯誤決定，讓觀眾真是恨鐵不成鋼。人生曾遭逢重大變故，爸爸意外過世，讓他一夕長大，忙完爸爸後事，才意識到冰箱裡爸爸過世前一天買給他的早餐還在那，「心很揪，我不敢吃，因為那是爸爸留給我的東西。」

在《牛車來出》演出有少爺病的李天送一角，葛丞時而做出不成材的錯誤決定，讓觀眾真是恨鐵不成鋼。（圖／取自葛丞IG）

29歲的葛丞，從小跟媽媽是全台語溝通，台語非常流利，甚至也會熟知精闢詞句，「進圈子拍攝都是以華語劇為主，以同年齡演員來講，台語是我最強的武器了。」《牛車來去》劇本是直接以台語方式書寫，導演李岳峰宛如台語寶典，將他絕活各種台語道地優美語句都用上，葛丞說：「導演的編劇能力還有俗諺能力，在其他台語劇是看不到的，對我來說可以學到很多東西。」

葛丞過去擅長掌握正面綠葉角色，這次在《牛車來去》中的李天送，挑戰負面角色，成功帶動觀眾情緒，葛丞笑說：「我每集都被罵，我哭也被罵『哭屁啊』，沒有人心疼、同情我，每週都被罵渣男、劈腿，後面劇情明明是我被騙了，觀眾還是罵我有少爺病，我挑戰負面角色應該有成功。」

葛丞因為在家都跟媽媽用台語溝通，台語非常溜，成為他工作上的利器。（圖／侯世駿攝）

要與楊烈、高欣欣、江國賓、游耀光等強大前輩對戲，葛丞流利的台語毫不漏氣。 「他們是跟我不同層級的演員，欣欣姊都知道每顆鏡頭背後的意義。耀光哥很浪子，對我也很好。國賓哥我一開始面對他有嚇到，會想到他演別的戲殺人的樣子，他私下很反差，會叫我到陰影下躲太陽，但演起戲該兇的時候他都不會保留，很可愛。」

而楊烈則是他最愛的大暖男。他最印象深刻是，有一場見到陳博文（楊子儀飾演）的戲，他聯想到自己過去經歷，情緒湧上，哭到停不下來。「烈哥默默來摸摸我的背、抓我兩下，這不是他該做的，但他知道這個演員現在需要被安慰。我一直對他很感激，這部戲過程我一直感覺到他的照顧，他是大暖男，我愛烈哥！」

劇中他時常想違抗父命，戲外他自認從小是乖寶寶，唯一跟爸爸吵過一次架，卻成了他此生非常大的遺憾跟陰影。他22歲時，某天跟爸爸為了家中狗狗的事情意見爭執，他氣到摔門跟爸爸冷戰，後來爸爸主動道歉，「他道歉完，說有買我喜歡的漢堡跟米漿，叫我隔天可以吃，但隔天他就走了。」

在《牛車來去》對戲資深前輩，讓葛丞獲益良多。（圖／侯世駿攝）

爸爸喜歡喝酒，當天喝了酒又吃安眠藥，在房內抽菸，結果菸在棉被上悶燒，葛丞睡夢中聽到「崩」一聲聲響，醒來發現屋子都是白煙，才驚發現爸爸狀況，趕快把爸爸帶出來，遺憾的是，送醫仍搶救無效。「這件事在我心裡有很大陰影，因為我忙完事情回家，在冰箱看到漢堡跟米漿，心很揪，我不敢吃，那是爸爸留給我的東西。」跟爸爸最後的對話，竟然是爸爸的道歉，讓他非常慚愧。

「這件事對我影響很大，讓我對處事很有決心、覺悟」，現在家裡就他跟70歲媽媽，他也一夕長大，瞬間成了一家之主，堅強地告訴自己要扛起這個家，「當時媽媽很傷心，她每天哭又很想死，我那三個月辦除戶、搬家、延兵役，要打起精神，處理完所有事情，我要在她面前堅強起來，唯一能哭的時間，就是騎車的時候，沒有意識的眼淚一直掉。現在回想，都不曉得那幾個月是怎麼過的。」

走過父喪人生低潮，葛丞瞬間成熟，扛起對媽媽的責任。（圖／侯世駿攝）

葛丞入行七年，心中立下目標，期待能夠拿到金鐘入圍門票，也希望能接到更多可以發揮的角色「看媽媽身體越來越不好，也越來越老了，我的工作算是幸運也不幸運，幸運是工作一直沒斷，不幸運是我還沒達到我想要的成就，當他們一直沒阻止我走這行，更想要證明自己，我可以做得很好！」

更多 CTWANT 報導