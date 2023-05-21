說到用言語攻擊欺負她的女同學，鐘綺後悔到落淚。（圖／林士傑攝）

29歲新人歌手鐘綺富有藝術細胞，不僅愛唱歌也喜歡畫畫，國小時就讀美術資優班，卻在學校被同學霸凌，老師明明知道卻不制止，甚至直接打她巴掌，一開始她也會反擊，不過時間一久發現光靠自己敵不過這麼多人，也不想讓爸媽擔心，便決定忍氣吞聲到畢業，而先前看韓劇《黑暗榮耀》，讓她回想起過往被霸凌的時光，表示：「我真的看到哭，是用非常憤怒的心情看完！」

鐘綺直到現在也不知道當初被霸凌的原因，提到以前跟一位女同學感情很好，但對方後來加入霸凌的行列，某次她又無故被丟東西，剛好那位女同學的父親過世，對方家中經濟狀況不好，接受了全班的募款，她便對女同學說：「如果不是我家捐這麼多錢，妳爸就死無葬身之地！」這句話讓鐘綺後悔至今，訪問時更忍不住落淚，表示：「我現在覺得好可怕，一個小孩怎麼會講出這種話？雖然我是因為被霸凌才反擊，但這樣是不是又霸凌了另一個人？」

雖然被同學傷害，但鐘綺認為最主要原因是霸凌者的家庭缺乏關愛。（圖／林士傑攝）

事後鐘綺寫紙條向女同學道歉，對方卻說這個傷痕會永遠留在她心中，不會因為時間淡去，讓鐘綺知道原來言語也是傷人的利刃，無奈說當時覺得自己是受害者，為何不能反擊？長大後才發現應該有更好的解決方式。升上國中後鐘綺依舊被同學霸凌，方式從動手動腳變成性霸凌，不僅被男同學脫褲子，還遭學姊嗆「妳怎麼這麼騷」，但當時她覺得很丟臉，因此不敢告訴爸媽。

不過鐘綺沒有一再忍讓，有一次班上同學找她麻煩，她便在教官面前大罵：「為什麼我要跟這些垃圾混在一起？」現在回想起來她苦笑說自己講話真的非常傷人，並說：「其實那些同學會變成這樣不是他們的錯，是因為他們缺乏愛，這些同學也很可憐，家庭環境不是他們能決定的。」她也認為若是給孩子更多的愛，就會減少行為有偏差的孩子，便能讓更多人免於被霸凌。

曾經被霸凌的經歷導致鐘綺長時間都不自信。（圖／林士傑攝）

遭霸凌的經歷也影響了鐘綺往後的交友，她變得容易自卑，認為所有人都在針對自己，高中同學曾跟她說：「剛認識時覺得妳很怪，感覺妳不會跟別人相處，不知道在藏什麼。」幸好經過調適，她終於在高中交到了真正的好朋友，不過高中讀到一半，爸媽便讓她到美國讀書，她笑說那是人生中最快樂的時光，回台灣後她兼課當英文老師，雖然喜歡唱歌，但爸媽不斷叮嚀她一定要留後路，因此她直到現在仍在幫空中美語雜誌錄音，偶爾還會線上教課。

從小就愛唱歌的鐘綺高中時開始錄翻唱影片，4年前歌唱選秀節目邀請她參賽，她覺得好玩便答應，賽後等了多年終於推出首張台語專輯《空喙是…》，坦言當歌手跟想像中不太一樣，「小時候覺得當歌手光鮮亮麗，穿得漂漂亮亮就能賺錢，但現在會把重心放在不要忘記初衷，這樣才會快樂，如果想太多商業的東西一定會變質！」

高中時鐘綺到美國讀書，她認為那是她人生中最快樂的時光。（圖／林士傑攝）

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