俄烏戰爭仍持續，美國近日終於同意提供烏克蘭包括F-16在內的更多精密武器。對此，前海軍艦長黃征輝推測，美國先前遲遲不願提供F-16給烏克蘭，是因為若F-16在戰場撐不久，恐會讓許多買家收手。

黃征輝20日在中天《前進戰略高地》節目表示，美國不願給烏克蘭F-16已經很久，他曾聽學長說，戰場是最嚴苛的軍備武器測試場，如果把F-16丟到俄烏戰場，結果很容易就被擊落，接下來台灣對於還要不要買66架F-16V，就會開始產生很多疑問。

黃征輝指出，F-16若在戰場根本撐不久，就會讓人沒有信心，除台灣外，甚至全世界原本準備要買的國家，恐怕也會通通收手，最後美國的洛馬公司就會損失慘重，所以該公司可能有在背後告訴美國政府，千萬不要把F-16給別的國家。

退役中將帥化民則表示，F-16在全世界賣得很多，可是沒有經過戰場上的測試，「國王的新衣」還沒掀開來，而俄羅斯的S-300、S-400防空飛彈系統很兇悍，雖然對上隱形戰機有所困難，但卻能輕易對付F-16。