屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出有溯溪團因溪水暴漲受困，目前得知5人待援、5失聯，屏東消防局稍早指出，21日一早已分2組持續搜救中，1組至上游救援待援者、1組至水下搜救失聯者，同時也申請直升機救援，預估4至5個小時內接觸到待援者。

據悉，20日有10人自組溯溪團從北部南下屏東飛龍瀑布玩，不料遇大雨受困，屏東消防局當天下午近5點時獲報後，立即前往救援，但因當時大雨不斷、溪水暴漲，導致搶救困難，加上天色漸暗，搜救人員遲遲未接觸到5名待援者，另外還有5名失聯者。

對此，屏東消防局稍早表示，21日一早已分2組持續搜救中，1組至上游救援待援者、1組至水下搜救失聯者，同時也申請直升機救援，預估4至5個小時、約早上11點時，可接觸到待援者。

警消指出，待援的5人可以聯繫得到，但因還沒與搜救人員接觸到，所以目前5人是否有人受傷、人員有無平安等，都還不明朗，至於另外5人則呈現失聯狀態。