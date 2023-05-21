因參加《全明星運動會4》表現出色，擄獲不少粉絲的27歲女星鄭靚歆，在才在上月（1日）愚人節大方認愛德國籍的女友Aky采熙，更透露「現在的我每一天都很滿足，謝謝你讓我知道可以這麼幸福！」，但才經過不到2個月，昨（20）日鄭靚歆突曝喜訊，嗨喊被「求婚了」。

上月鄭靚歆女友才曝光2人的床上親吻照，甜喊「我永遠都想跟你在一起，謝謝妳」，到了20日鄭靚歆透過社群平台再宣布好消息，透露「520」這天，女友在貓覽上無預警向她求婚，令原先因父母離婚而成為不婚主義者的她，感動答應與另一半攜手終身 ：「雖然妳不是第一個跟我求婚的，也不是交往最久的，但接下來我會用盡餘生來愛妳， forever and beyond。」

Aky同時也在IG分享當天求婚的影片，幸福表示：「現在這個世代很難找到真愛，我在遇見妳之前差一點放棄愛情了，妳是我最好的朋友，愛人，但妳現在多了一個稱謂，也是我的全世界，所以我準備了求婚，永遠愛妳。」

女星鄭靚歆13歲時從《我愛黑澀會》出道，是當時年紀最小的成員，姐姐甜兒也是黑澀會美眉的成員，她曾到大陸拍攝電視劇《落跑甜心》，後回台繼續在影視圈發展，近年參加綜藝《全明星運動會》，中性形象獲得許多粉絲喜愛，而她在答應被求婚後，分享在後不少星友都紛紛留言祝福。