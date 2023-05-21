今天迎接小滿，國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，小滿者，物至於此小得盈滿，事有小成，還未大成，還需努力踏實前進。邱彥龍老師表示，每當節氣進入交替，就是轉運的好時機，而生肖豬、猴、蛇、狗，在這個節氣裡（5/21～6/6）將是運勢最強的4個生肖，請好好把握；其中第1名的生肖豬要留意行車、說話慢一點，可以逢凶化吉。

Top4：狗

屬狗的朋友，在這段期間，感知力非常強，精神層次可以得到大幅提升，雖然正、偏財顯弱，但只要守好財富即是得財，年輕的女孩可以讓你開心並帶來賺錢的機運，但記得只收不出才是王道。

Top3：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間，凡事皆可迎刃而解，有貴人相助，只要再加上點智慧跟正能量來做為人處事的方針，把握自我的旺運盡情發揮，在檯面上成為焦點指日可待，也容易在異地或網路上得財，帶來好的收穫。

Top2：猴

屬猴的朋友，在這段期間，名氣爆棚，但請務必盡量低調，雖然遇到許多的變動，但依你的聰明才智與反應，皆可迎刃而解，記住，要以『穩』為主要目標。

Top1：豬

屬豬的朋友，在這段期間，人氣爆棚，賺錢的第六感特強，自我平日的積累可以在這此時得到發揮，工作上會有些事情需要你出面擺平，但千萬不要退縮，因為將有助於往後自我能力的提升，將會是很好的考驗與挑戰。另外切記行車、說話都要慢一點、緩一點，不要太急著回應，就可逢凶化吉。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！