紐約洋基21日宣布將外野手希克斯（Aaron Hicks）指定轉讓DFA，結束了他在洋基7年多的風風雨雨，留下0.232打擊率、81支全壘打。希克斯2015年被雙城賣到洋基，2019年球季之前簽了7年7000萬美元，持續到2025年，也就是洋基還欠他將近3000萬美元的薪資。

洋基目前在客場對戰紅人，沒等回到自家主場，希克斯就被迫打包了，他擁抱隊友告別，紅著眼眶對《紐約郵報》說：「無可奈何，職業運動就是這樣，只能繼續翻開新篇章。這是一支非常好的球隊，但我在這裡吃不開，或許換個地方會好一點。」

希克斯2021年開始嚴重下滑，逐漸跌出洋基的先發輪值，本季出賽28場僅有0.188打擊率、1支全壘打。希克斯對於坐板凳的現況不滿，事實是他連守備能力都有問題，從中外野被改到左外野。洋基前日從紅襪買回了替補外野手艾倫（Greg Allen）顯然就是要取代希克斯。

對於希克斯的狀態不佳，總教練布恩（Aaron Boone）提到可能年齡與傷病都有影響。希克斯今年33歲，他在2018年球季達到巔峰，27轟、79打點，0.248打擊率，結果簽了7000萬合約之後一蹶不振。希克斯是美國黑人，先前為了聲援黑人民權運動BLM堅持在演奏國歌時抗議，洋基球迷一直討厭他，經常對他報以噓聲，但不完全是政治立場，主要是因為他打得很爛。