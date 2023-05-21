今年2號颱風「瑪娃」昨生成後，持續增強，將轉為中度颱風，甚至有機會接近強烈颱風；對台灣雖無直接影響，卻可能擋住「滯留鋒面」形成，對正在缺水的台灣來說，相當不利！

「它將輕易跨越中颱門檻，能否達強颱？需再觀察」，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，「瑪娃」目前在菲律賓東方海域，強度、路徑調整中，會不會侵台？現在看還太早。

吳德榮強調，當菲律賓東方有颱風活動時，太平洋高壓會發生變動，不利「滯留鋒面」形成。今年梅雨季已過3周，至今仍未看到明顯梅雨鋒面，若颱風擋路，恐為缺水的台灣投下更多變數。

最新模式模擬，今天氣好轉，但大氣不穩定，山區中午過後有對流發展，擴展至靠近山區的平地，都有較大雨勢機率。各地氣溫：北部21至32度、中部22至34度、南部22至36度、東部20至34度。

明起鋒面接近，轉盛行西南風，迎風面的中南部地區有對流發展，慎防較大雨勢；東南部有焚風，高溫達37度以上。周二鋒面抵達，各地轉陣雨或雷雨，有劇烈天氣。