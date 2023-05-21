前立委郭正亮19日以「道不同，不相為謀」為由，宣布退出民進黨，消息一出震撼各界，民進黨也發出聲明譴責。對此，國民黨台北市議員李柏毅痛批，民進黨只因郭正亮講實話就追殺他，根本不配「民主進步」這4個字。

李柏毅昨（20）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，對民進黨而言，不是朋友就是敵人，沒有其他選項，只要是民進黨的朋友爆出爭議，民進黨不會大動作出面批評，如綠委陳歐珀近期被踢爆，曾免費使用詐騙集團「im.B」旗下辦公大樓當服務處後，至今都還沒有看到民進黨高層或發言人出面說話。

但如果民進黨出現像郭正亮這樣敢說實話的人，李柏毅直言，民進黨就會認定他不是自己人，而對他發動追殺，李認為民進黨這種態度非常糟糕，配不上黨名中的「民主進步」。

同為來賓的藍委王鴻薇也指出，相較郭正亮，陳歐珀對民進黨的傷害更為嚴重，但民進黨卻選擇處理郭而非陳；她大酸，就政黨的選舉利益而言，自己希望民進黨繼續留著陳歐珀，「留越久越好」。