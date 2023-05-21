不少人都有搭Uber的經驗，一名女大生表示，搭Uber習慣會看司機評價，她發現其中一則評價除透露「司機是國際尺寸」，還摻雜很多和搭車無關的評語，如「弄得我頭皮發麻、雙眼翻白」等，她將其PO上網引來網友議論，不少人猜是Uber司機的好友惡搞留言，還說如果朋友開Uber自己也會這樣留言。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，等Uber到她指定位置載她時，習慣性看一下對方的評價，18日她再度叫車，查看Uber評價時發現一則1年前某乘客的留言，上頭寫道「司機國際尺寸，弄得我頭皮發麻、雙眼翻白、噴到不行，真是難忘的一次體驗。」

原PO覺得評論內容很奇怪，本來有點擔心，但上車後發現司機本人只是一個很正常的中年男子而已，她笑說，「坐Uber不小心得知司機尺寸。」

圖文曝光，網友也紛紛留言，猜測留下評論的人可能是司機的好友，「可能是司機的朋友留的」、「這一定是損友在鬧」、「感覺是朋友，因為我朋友如果開Uber，我也會這樣評價」、「直覺是朋友惡搞哈哈哈」、「飆車飆太快確實可能讓人頭皮發麻、流口水，因為緊張而噴到不行，合理。」