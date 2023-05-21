資深女星陳郁蓉經常演出《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》等知名本土劇，以「惡婆婆」形象廣為人知的她，令觀眾印象深刻，甚至有些入戲太深的民眾見到她，直接在大庭廣眾之下大罵她是「死破麻」。近年，她逐漸淡出演藝圈，私下加入周遊獅子會，與蕭惠等人交好。豈料，近日她卻傳出這2年飽受心臟疾病之苦，一根冠狀動脈阻塞55％，目前積極回診中。

陳郁蓉近年來心臟出問題，根據《三立新聞網》報導，她有根冠狀動脈阻塞55％，醫生建議她先觀察，定期3個月做一次追蹤。同時，她表示自己前陣子打打疫苗出現激烈過敏反應，所以打2劑就不敢再打。此外，她月經來時整個馬桶都噴滿血，雖無大礙，但經期出血量過大，也讓她對自己的健康有所警覺，她逐漸減少接戲，珍惜每個演出機會。

台視八點檔《艋舺的女人》5日於艋舺剝皮寮舉行開鏡，演員陳郁蓉〈左起〉、安定亞與陳萍，一同出席宣傳。（李威德攝）

事實上，陳郁蓉曾在受訪時透露，她演惡婆婆時，在路上被一個不知名的阿嬤飆罵：「妳這個死破麻！」讓她當下相當震驚，這輩子沒被這麼直接的詞給罵過，而且還是劈頭大罵，但她按著性子解釋：「那是演戲啦！」阿嬤還是一副悻悻然，讓她不知如何是好。

陳郁蓉也表示：「劇中角色的好壞，並非真實生活就是好人、壞人，無論如何，那只是劇中人，大家卻過分入戲，把演技當成是一個人真實的個性，這對演員很不公平。」雖然戲非常好看，但還是希望大家能用理性的態度來對待演員，將現實與戲劇區分開來，才是對演員真正的尊重。