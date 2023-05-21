代表國民黨參選2024總統之戰的新北市長侯友宜，昨（20）日出席「520政黨輪替台灣更好」誓師大會，與黨籍縣市長、立委參選人等營造大團結氣勢，投入士林、北投立委之戰的國民黨台北市議員游淑慧同樣也參與大會，事後她更在臉書分享，從不一樣的視角看到的侯友宜，驚嘆說「侯友宜市長，可能是第一位真正由中華民國政府栽培而成的總統候選人」。

昨日參加國民黨舉辦的「520政黨輪替台灣更好」活動後，游淑慧在臉書分享站在侯友宜身後，看著侯後腦勺的視角，一瞬間突然覺得好神奇，因為侯是一位員警出身、沒有家族背景、沒有派系支持、更不會舌燦蓮花的人，只能踏踏實實的走到這一天。

「侯友宜市長可能是第一位，真正由中華民國政府栽培而成的總統候選人！」游淑慧提到，過去常常都會有候選人被說是受「黨國栽培」，黨永遠在國之前，因此難免遭懷疑黨意與民意到底哪邊重要，但侯友宜的過往相當單純，只是在一個又一個的公務生涯中歷練成長。

游淑慧指出，3年前她就分析過侯友宜，認為對方是非國民黨典型的政治人物，用力拚市政得到民眾支持，又因少講政治所以讓對手無從攻擊，雖然不免被懷疑「沒那麼國民黨」，但人民在乎的其實是「當選後你到底能幫我做什麼」，而侯則以自身為代表，展現什麼是「厚厚做代誌、好好做事情」。

游淑慧強調，一個政治領導人，重點應該是他夠中華民國、夠在乎人民、夠懂謙卑、夠專心認真做事，因此國民黨不只要推出一個「夠國民黨的總統候選人」，而是要推出「能讓大部份人接受的總統候選人」。

「國民黨不一樣了，只要有能力，不再需要家族背景，也不再苦無機會、苦苦等待。」游淑慧說，2024的選戰，比的不是誰夠藍誰夠綠，而是能力操守的好與壞，「我們每一個候選人都會努力證明，我們值得這一票！」