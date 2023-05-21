20日28歲朱姓健美教練情緒失控大鬧超商，被稱為「台版綠巨人浩克」，後來又外流出員警持警棍爆打朱男12下的影片流出，讓不少網友認為執法過當。但基層員警認為，從中壢女老師大外割事件來看，也許員警當下的確執法過當，但依照平時執勤判斷，難認朱男情緒失控狀況是否會再發生，且朱男雖坐在原地，但嘴裡仍不停咆哮，若當時等不到警力支援，恐怕又有一場衝突發生。

音樂女老師詹慧玲去年於桃園中壢火車站拒絕警方盤查、並罵葉姓員警很蠢，遭當街大外割，此事件鬧得沸沸揚揚，當時中壢警分局指出，本案引起社會大眾關注，大動作加強員警執法觀念，後面法院判決也將員警判刑。

中壢分局昨發聲明表示，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

但基層員警認為，現場狀況只單從2段外流影片看，其實難認員警有執法過當，即使處理的員警有承認「情緒失控」，但消失的影片片段中無法去推測朱男是否有其他攻擊警方行為，且先前朱男爆打員警已讓員警有腦震盪的情況，若以中壢女老師大外割事件來看，當下坐在地板的朱男仍不斷咆哮、出言嗆聲，若是情緒再度失控、在支援警力未到場前，恐怕又會產生一場衝突。

員警也認為，昨日中壢警分局火速向使用警棍員警究責，並連坐罰相關高層，著實有殺雞儆猴意味，但應該先由司法程序來判定一切後果，而非為了平息眾怒或網友言論就私自開鍘，這將會對員警往後遇到相同襲警事件的處理變得戒慎恐懼。