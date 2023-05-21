Arson, is that you? pic.twitter.com/8MPc5VgRMQ — New York Yankees (@Yankees) May 20, 2023

「法官」賈吉（Aaron Judge）雖然沒有連3場開轟，21日對戰紅人卻繳出單場4支4的猛打賞，還在延長賽第10局打回致勝分，幫助洋基7比4獲勝。洋基爬到美東第3，但與第2名金鶯還有一點距離，近況不佳的藍鳥暫時墊底，分區龍頭仍是光芒。

賈吉首局擊出安打，被後面雷佐（Anthony Rizzo）的雙殺打連累出局。雙方第3局各打1分，賈吉的平飛安打因為擊球力量太強（擊球初速115.1英里），球很快撞到圍牆回彈被野手撿到，讓賈吉無法推進到二壘。麥爾（Luke MaileIsiah）第4局兩分炮再幫紅人擴大領先。

第5局上，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）陽春全壘打，賈吉適時二壘打再添1分。這次雷佐擊出右外野平飛安打，有1分打點，但是這球並不深遠，紅人野手很快回傳，洋基三壘指導員誤判情勢，賈吉遭觸殺在本壘。兩隊4比4平手。

雙方進入延長賽，賈吉敲出單場第4安，護送新同學艾倫（Greg Allen）跑回超前分，接著雷佐總算成功送回賈吉了，他轟出右外野的兩分全壘打，洋基靠著賈吉、雷佐連線再度搞定紅人。賈吉5打席5度上壘，其中1次四壞保送，4安打3打點，打擊率上升到0.299，攻擊指數1.042聯盟第2，僅次於光芒迪亞茲（Yandy Diaz）。