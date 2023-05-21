喉嚨痛是感冒常見症狀，不過如果持續一段時間都沒好轉就要當心，一名婦女喉嚨痛了一個月，最後發現竟是扁桃腺癌，她詢問醫師「會傳染嗎？」因為先生之前也罹扁桃腺癌，醫師替2人檢查，發現都有感染人類乳突病毒（HPV），直呼是少數會傳染的癌症。

耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬在《健康2.0》分享案例，他在門診遇到一名40多歲女性，起初單邊喉嚨痛，以為是魚刺扎到，沒想到一個多月都沒緩解，決定就醫檢查，醫師見她喉嚨有潰瘍，切片確認為扁桃腺癌。

吳昭寬替婦人安排後續治療，她表示自己不菸、不酒、不吃檳榔，無法理解為何會罹癌，甚至詢問「會不會傳染？」因為先生之前也罹患過扁桃腺癌；吳昭寬替2人安排檢查，發現皆有感染人類乳突病毒，因為2人剛結婚，有親密接觸，接連感染病毒甚至惡化成癌症。

根據台灣癌症基金會指出，頭頸癌的危險因子除了抽菸、嚼食檳榔，另外還有人類乳突病毒，約有25％口咽癌與人類乳突病毒相關；被人類乳突病毒感染後，大部份患者會在2至3年內自動清除病毒，少部份患者會成為慢性感染，如果是高致癌型可能會進一步演化為癌症。

有研究推測，男性比女性不容易清除人類乳突病毒，造成慢性感染，導致男性有較高機會罹患HPV相關之口咽癌。

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