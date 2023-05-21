《ESON》權威記者沃納洛斯基21日在個人播客節目當中爆料，目前還在西區冠軍賽拚鬥的湖人，早已提前決定不會放走里夫斯、八村壘兩名球隊主力，甚至即將成為自由球員的先發控衛羅素，湖人也已經進行過續約談判，預計今年夏天完成續約。
「里夫斯與八村壘都是受限制自由球員，我無法想像湖人在任何情況下，不匹配兩人的其他球隊報價，」沃納洛斯基表示，「他們已經證明可以跟詹姆斯、安東尼戴維斯一起贏球，也都具有先發等級身手，湖人會匹配所有報價，不可能放兩人走。」
光從今年季後賽數據來看，里夫斯場均16.4分、4.6助攻與4.4籃板，三分命中率高達4成32，八村壘也有12.3分、3.2籃板，投籃命中率6成07，三分命中率5成45的高水準演出，就跟沃神所說的，湖人確實不太可能平白讓兩人離開。
至於羅素的狀況，沃納洛斯基表示，「羅素跟里夫斯、八村壘狀況不同，我知道他已經跟湖人進行初步續約談判，我認為湖人會在本季結束後馬上處理這個問題。」
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