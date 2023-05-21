「桃園浩克」朱姓健身教練20日大鬧超商，遭到警方制伏的案件引發社會關注，其中一段事發影片中拍到，朱男已遭壓制在地，但員警情緒失控痛毆手無寸鐵的朱男十多下。對此，律師呂秋遠在臉書發文直指，那位警察在該剎那並無資格被稱為警察，「他只是另一個暴徒。」

呂秋遠20日晚間在臉書發文寫下，朱姓男子當時已無反抗意圖與能力呆坐在超商門口，但警方仍以警棍用力毆打12下，認為該行為並非執法，「他沒有在執法，他在利用警察的身分，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人」。

呂秋遠更說，該位警察拿起警棍毆打坐在地上的朱男的瞬間，就已沒資格被稱為警察，僅是另一個暴徒；呂感慨在文末寫下，「那麼，但願情緒失控的警察，永遠不會看到你情緒失控的樣子。」

不少網友看了之後留言留言分享看法，「看到這麼多人把濫用暴力執法視為理所當然，真是令人害怕。」、「第一次不能認同律師的說法、不在現場不知當時的情境、批評都是容易的！」、「先襲警、被打剛好而已！」

針對爭議，中壢警分局於20日晚間發布聲明表示，坦承當時現場員警情緒失控致過度使用強制力，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。