屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出有溯溪團因溪水暴漲受困，目前得知5人待援、5失聯，警消21日一早動2組人馬持續搜救中，屏東消防局稍早表示，待救5人確定平安，預計約早上11點可以接觸到，另中華民國山難救助協會也投入救援，該協會顧問黃正賢吐露，待援5人中有1人是他們的中搜教官。

中華民國山難救助協會黃正賢指出，待援的5人中有1人是他們的中搜教官，據他所知，飛龍瀑布的溯溪行程通常都是3天2夜，但因這一團有專業教官領隊，所以他們從中段切入，行程變成2天1夜。

他說，目前協會約有17人投入救援，7點半時已展開搜救行動。屏東消防局稍早也表示，待援5人確定平安，電話聯繫無礙，但因溪水還沒有退到安全程度，所以搜救人員都要走稜線下溪谷搶救待援者，初估需要耗時4至5小時，預計早上11點可以接觸到待援者。

據悉，20日有10人自組溯溪團從北部南下屏東飛龍瀑布玩，不料遇大雨受困，屏東消防局當天下午近5點時獲報後，立即前往救援，但因當時大雨不斷、溪水暴漲，導致搶救困難，加上天色漸暗，搜救人員遲遲未接觸到5名待援者，另外還有5名失聯者。

對此，屏東消防局21日一早已分2組持續搜救中，1組至上游救援待援者、1組至水下搜救失聯者，同時也申請直升機救援。