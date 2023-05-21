好市多提供會員無條件退貨服務，一名女網友表示，近日買了一袋蘋果，回家切開一顆發現果肉爛掉，隔日她委託家人帶她的證件、信用卡和簽單等到賣場退貨，卻被好市多人員拒絕辦理，要求要她本人到場，令她不滿罵「買到這種東西已一肚子火，還要擾民」，將其PO上網後，網友全不挺，酸她沒常識，「不是好市多的問題，去哪裡買東西要退貨都要本人。」

原PO前天（19日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，5月15日晚上在賣場買一袋蘋果，當天回家切開發現裡面全壞，隔天她請家人帶著她的身分證、信用卡和簽單等到櫃台退貨，卻遭好市多人員以「須本人親自退貨」為由拒絕辦理。

原PO氣得怒轟「買到這種東西已一肚子火，還要擾民，是不是生意太好了？」她只好下班跑一趟好市多，「這種東西也敢賣」；她說就算無法刷退，也要把爛掉的蘋果退還。

貼文曝光，原PO反遭一票網友吐槽，「本來刷自己的卡，就要自己去退啊！沒什麼好抱怨的」、「規定就是這樣，妳在抱怨什麼？」、「不是蘋果的錯！刷信用卡要退就是要本人和本人的卡，不管去哪裡都一樣，也不是好市多的錯」、「人要有常識真的很重要」、「要退貨還是要有點常識的」。

但也有人說好市多水果品質不佳，「買蘋果還是要挑一下，不能隨便拿」、「她們的水果品質控管真的要加強」、「水果還是在菜市場買就好，比較新鮮，而且價錢又比大賣場便宜一些」。