今天為節氣「小滿」，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，其實從5／11一直到5月底，受到火星、冥王星2顆凶星正沖影響，人跟人之間很容易爆發衝突且達到高峰，其中最受挑戰的是上升星座、太陽星座跟月亮星座落在水瓶、金牛、天蠍、獅子的人。另外受到一吉四凶5顆星大十字刑沖影響，會有14行業發生財物損失或災難衝擊。

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，5／11至5／30火星正沖冥王星，2顆凶星強烈碰撞的結果，會導致負能量的積累瞬間爆炸，意味著人際衝突容易達到高峰，包含暴力、傷亡意外、憤怒等，進而導致情感、財富嚴重損失。

邱彥龍老師進一步分析，2023年凶星大部分都落在固定星座上，因此包含上升星座、太陽星座、月亮星座落在金牛座、水瓶座、天蠍座、獅子座的人，要解決的問題會比較多，面對這樣的困境，成敗繫在個人的思維，端看你怎麼想，同時別忘了應付難關還得要有健康的身體，所以也要多加強保健。

另外，邱彥龍老師還提醒，小滿節氣（5／21至6／6）這16天，又遇到火星、冥王星、木星、羅侯、計都，一吉四凶大十字刑沖的凶多吉少時段，舉凡貿易、化學業、醫療製藥業、慈善福利事業、司法界、宗教界、銀行、保險、企業界、礦業、地產業、石油、建築業、甚至連酒店都會受到重大影響，可能有舊問題會被爆料或產生官訟是非，帶來災難與財產損失。

邱彥龍老師指出，這段期間包含政府官員、名人、企業老闆等，名氣越大者風波會越大，面對跟解決問題是最好的避災方式，尤其是天秤座、雙魚座、水瓶座、雙子座和巨蟹座，在這期間擁有相當的好運相伴。

邱彥龍老師並引用，《易林·屯之大過》「襄送季女，至于蕩道。齊子旦夕，留連久處。」來說明小滿節氣大家容易亂了套，舊有的模式、規矩都將被打破，權位容易被人控制或強奪來作為交易的籌碼，甚至有正宮變小三，老公變兒子，媽媽變嬸嬸等稀奇古怪的情事發生，聲勢強大者，也要小心被陣前換將快速擊敗、而讓心情受到極大影響。

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