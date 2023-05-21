才剛接掌火箭兵符的前塞爾提克總教練烏度卡，這下子是否太早放話或誇口了呢？因為美媒傳出烏度卡已經訂出火箭下個球季的目標，就是要從本季只拿22勝60敗，且居西區墊底的尷尬位置，一口氣闖進下個球季的西區冠軍賽，問題是年輕的火箭做得到嗎？

烏度卡是相當注重防守反擊的教練，所以隨著他成為火箭新教頭，勢必相當強調防守的重要性，他希望每個火箭球員都可以迅速跟上比賽節奏，又能適應戰術布置，更要利用自身天賦，在場上做到很多不同的事情，但烏度卡似乎忘記這支年輕球隊陣中並無球星。

跟烏度卡上季帶領塞爾提克陣中擁有「雙探花」塔圖、傑倫布朗兩大球星不同，火箭目前雖然擁有凱文波特、傑倫格林(2021年榜眼)、賈巴里史密斯(2022年探花)、申京等優質新秀，可是這些年輕球員向來重攻輕守，也都喜歡狂刷個人數據，根本不打團隊。

所以烏度卡一上任就將面臨相當嚴苛的考驗，就是要讓這批年輕好手了解防守與團隊的重要性，或許這也是他誇口下季想讓火箭打進西區冠軍賽的主因，畢竟設下看來如此不可能達成的目標，才會讓這些年輕球員真正有所警惕，且願意改變自己打法或球風。