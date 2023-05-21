43歲女星湯唯去年(2022)以電影《分手的決心》受邀進坎城影展，該部片在韓國橫掃6項獎座，成為韓國電影獎史上首位非韓籍影后。近日，湯唯受到品牌邀請，登上紅毯大秀絕美禮服，不過她在走紅毯前因故耽擱，沒想到她直接提起裙子狂奔，逗趣的畫面讓網友直呼：「太可愛了吧！」

湯唯去年憑藉《分手的決心》在南韓、海外廣受好評，還一舉奪下百想影后、青龍影后等獎，演藝事業再創高峰，本次她雖無作品入圍，但還是受到品牌邀請，在紅毯中亮相，原本她與娜塔莉波曼等人一同現身，但她因為被攔阻而延遲一會兒，導致直播鏡頭已經切換成遠景，所以湯唯只好提著裙擺奔跑入場，不過她奔跑時依舊保持燦爛笑容，還不忘朝著鏡頭點頭，畫面看起來像是穿著禮服的公主從城堡中逃跑，被網友封為「迪士尼在逃公主」。

網友們紛紛回應：「她跑出了電影鏡頭般的美好」、「跑起來都可以這麼好看，笑起來讓人很舒服的感覺」、「她好真實自然，鮮活又靈動」、「只能說像極了上班遲到的我，太接地氣了。原來明星趕時間也得用腳跑的」、「湯唯跑起來好好看，好靈動的美，迪士尼在逃公主沒錯了」、「太可愛了吧」。

事實上，大陸知名女星湯唯於2007年演出名導李安的電影《色戒》之後便一炮而紅，並在2014年與韓國導演金泰勇結婚生子，但升格人母的湯唯沒放棄演藝事業，甚至隨夫前往南韓發展，去年以《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，成為該獎史上首位華人影后，精湛演技獲得全亞洲認可。