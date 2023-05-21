民進黨立委陳歐珀遭踢爆在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓當服務處，事件爆發後，傳出前民進黨發言人薛呈懿也曾使用該處當做競選辦公室，對此，薛19日於臉書承認此事。

在陳歐珀的爭議爆發後，薛呈懿透露，有很多人關心她在2022年羅東鎮長黨內初選期間，曾用過公正路的房子，會不會有問題？

薛呈懿說明，當時她因長期無公職身分，且青年參政較無資源，又遇上一月中才剛生產完在坐月子，匆促忙碌下，遲遲找不到合適的初選競選辦公室地點，經多方詢問，於商業社團認識、從事仲介業的陳前會長，提供了位於公正路的房舍，為了在出月子後盡快有空間可投入選戰，於是她和團隊於二月中至四月中使用該處約兩個月。

「這是我和這間房子的一點因緣，沒想到時至今日，有這麼大的爭議在此發生。」薛呈懿表示，她對此感到相當驚訝、也覺得非常抱歉，因此決定更新資訊讓大眾了解狀況，希望相關問題能儘速釐清。

據了解，薛呈懿口中的陳前會長，為行政院政務顧問陳振坤。《聯合報》指出，陳振坤認識im.B詐騙集團主嫌曾國緯及張淑芬，並受託管理近來爆出爭議的羅東公正路大樓，由於陳支持民進黨，所以才會將該處無償提供給陳歐珀與薛呈懿使用；而民進黨縣黨部主委陳俊宇認為，陳歐珀與薛呈懿會使用該處，應是被蒙在鼓裡，不知背後業主的狀況。