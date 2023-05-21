疫情解封後國人瘋往日本旅遊，旅遊達人提醒，除了日前結束的「五一黃金周」，其實「跨年」期間更不適合去日本玩，不僅沒什麼過新年的fu，消費也比平常貴，且一堆景點、餐廳都不開放。

許多台灣人都知道，日本人過的是「新曆年」，也就是1月1日前後。臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」指出，雖然黃金周也是日本的長假，但真正要比的話，跨年期間更不適合到日本。

粉專分享，日本的跨年跟想像中不太一樣，「看起來很熱鬧沒錯，但沒什麼跨年的氛圍，大家都在不知不覺間發現倒數結束，已進入新的一年，然後互道恭喜的都是台灣人」。

他舉例，日本很多餐廳會在跨年期間公休，甚至從12月29日一路休到1月7日，連鎖的例外，「但你不會想去日本玩，然後只吃得到一些連鎖餐廳吧」。

很多景點、古蹟也不會在跨年期間開放參觀，行程安排受限。另外最直接的消費，比平常還貴，CP值實在不高。